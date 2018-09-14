Участник Pussy Riot Петр Верзилов пришел в сознание

Участник Pussy Riot и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов пришел в сознание и покинул реанимацию.



У Верзилова галлюцинации и бредовое, «по-прежнему возбужденное» состояние, передает «Медуза» со ссылкой на девушку Верзилова Веронику Никульшину.

«Дальнейших прогнозов дать не могу. С врачами я его состояние не обсуждала», — сказала она.

Напомним, в ночь на 13 сентября Верзилов был госпитализирован в тяжелом состоянии с подозрением на отравление неизвестным веществом. Однако врачи не нашли подозрительных веществ в крови Верзилова и в тяжелом состоянии его перевели в реанимацию НИИ им. Склифософского.