Курс рубля резко упал после заявлений США о «жестких санкциях»

Рубль резко начал слабеть в ходе торгов на фоне заявлений США о введении «жестких санкций» из-за дела Скрипалей. До этого рубль с начала торгов укреплялся.



«Сейчас мы наблюдаем достаточно сильную реакцию рынка после комментария представителя госдепартамента США о возможности ужесточения санкций к ноябрю», — пишут «Ведомости» со ссылкой на директора по аналитике корпоративно-инвестиционного блока банка «ФК Открытие» Дмитрия Харлампиева.

Отмечается, что с 17.00 до 18.00 мск доллар подорожал на 42 коп. до 68,53 рублей, евро – на 46 коп. до 80,02 рублей. При этом к 17.00 обороты по паре рубль/доллар резко подскочили – до 73,48 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Банк Турции повысил ключевую ставку до 24%. Рубль отреагировал на объявление турецкого ЦБ ростом.