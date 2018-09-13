США анонсировали «чрезвычайно жесткие санкции» против России из-за дела Скрипалей

Власти США планируют ввести второй, «жесткий» пакет санкций против России из-за дела с отравлением Скрипалей в Великобритании.



«Мы планируем ввести вторую волну чрезвычайно жестких санкций в рамках закона о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения», — передает ТАСС со ссылкой на помощника госсекретаря Манишу Сингх.

Для предотвращения введения второго пакета санкций Вашингтон требовал от Москвы проверяемые гарантии неприменения отравляющих веществ в будущем. По словам Сингх, власти России до сих пор этого не сделали.

«В связи с этим мы учитываем ноябрьский крайний срок, абсолютно», — добавила она.



Ранее «подозреваемые» по делу Скрипалей Петров и Боширов дали интервью главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян.