Член Центризбиркома Василий Лихачев написал заявление об отставке

Бывший вице-президент Татарстана, экс-председатель Госсовета РТ Василий Лихачев, в настоящее время являющийся членом Центризбиркома, отвечающим за выборы за рубежом, написал заявление об отставке. Информацию об этом он подтвердил «Реальному времени».

При этом Лихачев опроверг информацию РБК о том, что его уход из ЦИК связан с разногласиями с главой комиссии Эллой Памфиловой.

По его словам, он покидает должность в связи с выполнением поставленных задач.



«Я считаю, что те задачи, которые передо мной ставили в 2016 году, касающиеся организации голосования за рубежом, формирования партнерских отношений с парламентскими структурами, международных наблюдений, и многие другие в целом выполнены», — рассказал Лихачев.

Он также добавил, что других мотивов и причин ухода из ЦИК нет.