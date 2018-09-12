Башкирские коммунисты допустили в Госсобрание Лию Хафизову

Лия Хафизова станет депутатом Госсобрания — Курултая Башкортостана. Она баллотировалась в региональный парламент по спискам от КПРФ. Об этом рассказал источник «Реального времени», близкий к руководству партии в РБ.

От КПРФ в Госсобрание шестого созыва проходят 15 человек. Их имена официально объявят сегодня в 15.00 по местному времени (13.00 мск). В прошлом созыве в республиканском законодательном органе заседало лишь 10 коммунистов.

Вместе с тем стало известно, что руководитель республиканского отделения «Левого фронта» Дмитрий Чувилин, который проходил по партийным спискам от Белореченского избирательного округа №5, не получит депутатского мандата. Ранее он заявлял корреспонденту нашей интернет-газеты, что снимать свою кандидатуру не намерен.

«Реальное время» сообщало, что Хафизова, чей супруг Рустам Хафизов победил в своем избирательном округе, и Чувилин могут остаться без депутатских мандатов. Кроме того, интернет-газета рассказывала о внутрипартийном кризисе в рядах башкирского отделения КПРФ, сопровождавшемся скандалом со взяткой от члена Центризбиркома РБ.

Напомним, выборы в Госсобрание республики прошли в минувшее воскресенье, в Единый день голосования. В итоге «Единую Россию» в парламенте Башкирии будут представлять 79 депутатов (71,81% всех мандатов); КПРФ — 15 (13,63%); ЛДПР — 7 (6,36%); «Справедливую Россию» — 5 (4,54%); «Патриотов России» — 2 (1,81%); РЭП «Зеленые» — 1 (0,90%); Один мандат у самовыдвиженца. Явка избирателей на нынешних выборах составила 49,08%.