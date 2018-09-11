«Прошу помягче»: в Казани арестованы подозреваемые в провозе 116,5 кг наркотиков
В СИЗО-2 до 9 ноября отправил Вахитовский райсуд Казани 27-летнего москвича Александра Чиркова, задержанного 9 сентября в «наркододже». Иномарка следовала из Москвы в Уфу транзитом через Татарстан.
На заседании суда подозреваемый в покушении на сбыт 116,5 кг наркотиков заявил, что признает вину, но просит избрать меру пресечения помягче, передает из суда журналист «Реального времени».
Второй фигурант дела Игорь Силантьев, уроженец Ташкента с московской пропиской, на вопрос судьи заявил, что не против заключения в СИЗО.
Напомним, что в воскресенье на съезде с паромной переправы под Казанью задержали иномарку с московскими номерами. Обшивка черного «доджа» оказалась начинена наркотиками. Общий вес запрещенных веществ составил 116,5 кг.
Сегодня с ходатайством на арест двух подозреваемых в суд обратился следователь ГСУ МВД Татарстана.ПроисшествияОбщество
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