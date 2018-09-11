«Прошу помягче»: в Казани арестованы подозреваемые в провозе 116,5 кг наркотиков

Фото: Реальное время/Инна Серова

В СИЗО-2 до 9 ноября отправил Вахитовский райсуд Казани 27-летнего москвича Александра Чиркова, задержанного 9 сентября в «наркододже». Иномарка следовала из Москвы в Уфу транзитом через Татарстан.

На заседании суда подозреваемый в покушении на сбыт 116,5 кг наркотиков заявил, что признает вину, но просит избрать меру пресечения помягче, передает из суда журналист «Реального времени».

Второй фигурант дела Игорь Силантьев, уроженец Ташкента с московской пропиской, на вопрос судьи заявил, что не против заключения в СИЗО.



Напомним, что в воскресенье на съезде с паромной переправы под Казанью задержали иномарку с московскими номерами. Обшивка черного «доджа» оказалась начинена наркотиками. Общий вес запрещенных веществ составил 116,5 кг.



Сегодня с ходатайством на арест двух подозреваемых в суд обратился следователь ГСУ МВД Татарстана.