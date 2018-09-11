МВД Татарстана просит арестовать москвичей по делу о 116,5 кг наркотиков

Фото: Реальное время/Инна Серова

В казанском суде решается вопрос о мере пресечения двум жителям Москвы, задержанным вместе с автомобилем «Додж», под обшивкой которого полиция нашла 116,5 кг наркотиков разных видов.

Следователь МВД РТ просит отправить подозреваемых Александра Чиркова и Игоря Силантьева под стражу до 9 ноября, передает журналист «Реального времени» из суда.

Напомним, иномарку с пакетами гашиша, кокаина, ЛСД, амфетамина и мефедрона задержали 9 сентября на съезде с паромной переправы в Аракчино. По версии полицейских, груз следовал из Москвы в Уфу, причем по пути наркодилеры делали крупные «закладки».

Скриншот видео МВД РФ



