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МВД Татарстана просит арестовать москвичей по делу о 116,5 кг наркотиков

14:14, 11.09.2018
МВД Татарстана просит арестовать москвичей по делу о 116,5 кг наркотиков
Фото: Реальное время/Инна Серова

В казанском суде решается вопрос о мере пресечения двум жителям Москвы, задержанным вместе с автомобилем «Додж», под обшивкой которого полиция нашла 116,5 кг наркотиков разных видов.

Следователь МВД РТ просит отправить подозреваемых Александра Чиркова и Игоря Силантьева под стражу до 9 ноября, передает журналист «Реального времени» из суда.

Напомним, иномарку с пакетами гашиша, кокаина, ЛСД, амфетамина и мефедрона задержали 9 сентября на съезде с паромной переправы в Аракчино. По версии полицейских, груз следовал из Москвы в Уфу, причем по пути наркодилеры делали крупные «закладки».

Скриншот видео МВД РФ


ПроисшествияОбществоВласть БашкортостанТатарстан
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