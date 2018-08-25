РФПИ, Alibaba и Mail.ru Group могут создать совместное предприятие
Российский фонд прямых инвестиций, китайский интернет-гигант Alibaba и Mail.ru Group ведут переговоры о создании совместного предприятия в России.
Речь идет о предприятии в сфере электронной торговли. Переговоры находятся в продвинутой стадии, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Ранее сообщалось, что дочерняя компания Alibaba Group — Ant Financial — запустила сервис денежных переводов с использованием технологии блокчейн.БизнесУслуги
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