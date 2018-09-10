Итоги дня: подведение итогов выборов, машина со 120 кг наркотиков и задержание сторонника ИГ

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 10 сентября.

Сегодня в России подводят итоги единого дня голосования. В Приволжском федеральном округе 9 сентября голосовали во всех 14 входящих в него регионах. Так, дополнительные выборы депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам прошли в Нижегородской, Самарской и Саратовской областях, выборы губернаторов — в Нижегородской и Самарской. Выборы и довыборы депутатов законодательных органов государственной власти субъектов России — в Республике Башкортостан, Удмуртии, Мордовии, Кировской и Ульяновской областях. В остальных регионах ПФО, включая Татарстан, прошли муниципальные довыборы — депутатов городских дум и советов. Подробнее о проведении выборов в округе читайте в материале «Реального времени».

Федеральная служба безопасности России задержала участника запрещенной в России организации «Исламское государство». Он оказался гражданином России и готовил убийство одного из лидеров ополчения ДНР по заданию Службы безопасности Украины и «Правого сектора».

В Казани на переправе в Старом Аракчино обнаружили автомобиль со 116,5 кг наркотиков внутри — «синтетикой», гашишем, амфетамином и кокаином. Запрещенные препараты были спрятаны в обшивке и салоне автомобиля. Как утверждает источник «Реального времени» в правоохранительных органах, двигался наркотрак в Уфу. Отмечается, что эти наркотики стали крупнейшей обнаруженной партией за всю историю Татарстана.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев создал и сам возглавил правительственную комиссию по модернизации экономики и инновационному развитию России. В ее состав в числе прочих вошел президент РТ Рустам Минниханов. В список основных задачах комиссии входит определение основных направлений и механизмов модернизации экономики и инновационного развития, включая выработку мер государственной поддержки в этой сфере деятельности.

В понедельник курс евро впервые с марта 2016 года превысил 81 рубль. Рекорд был зафиксирован днем. Кроме того, курс доллара перевалил за 70 рублей впервые с того же периода.