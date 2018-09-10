Курс доллара превысил 70 рублей впервые с марта 2016 года
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи в понедельник превысил 70 рублей. Последний раз эту отметку доллар достигал в марте 2016 года.
Максимальная цена была 70,16 рубля. Минимальная — 69,8575 рубля. Данные опубликованы на сайте Мосбиржи.
Евро торгуется около 80 рублей. Максимальное значение — 80,8875 рубля, минимальное — 80,54 рубля
Напомним, евро превысил отметку в 80 рублей на прошлой неделе.ЭкономикаФинансы
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