ФСБ задержала в России члена ИГ, подозреваемого в подготовке убийства лидера ДНР по заданию СБУ

Федеральная служба безопасности России задержала участника запрещенной в России организации ИГ. Задержанный оказался гражданином России, уроженцем Дагестана. По данным службы, он готовил убийство одного из лидеров ополчения ДНР.

Подозреваемый дал показания, согласно которым «на территории Украины национальными спецслужбами оказывается активная помощь боевикам ИГ». В том числе и его задание по убийству лидера ДНР было дано представителями СБУ и «Правого сектора», передает RT со ссылкой на сообщение ФСБ.

Отмечается, что у Магомедова обнаружено и изъято самодельное взрывное устройство мощностью 1,5 кг в тротиловом эквиваленте и пистолет с приспособлением для бесшумной стрельбы, а также боеприпасы к нему.

Напомним, глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате взрыва в центре Донецка 31 августа. Бомба была заложена в ресторане, где он находился. Группа сотрудников ФСБ направилась в Донецкую народно-демократическую республику для помощи в выяснении всех обстоятельств взрыва.