Медведев создал правительственную комиссию по модернизации экономики
Премьер-министр России Дмитрий Медведев создал правительственную комиссию по модернизации экономики и инновационному развитию России.
В число ее основных задачах входит определение основных направлений и механизмов модернизации экономики и инновационного развития, включая выработку мер государственной поддержки в этой сфере деятельности, говорится на сайте правительства РФ.
Возглавил комиссию премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Его заместителями стали вице-премьер Максим Акимов и помощник президента Андрей Белоусов. Замглавы аппарата правительства Алексей Уваров назначен ответственным секретарем комиссии. Также в ее состав вошел президент РТ Рустам Минниханов.
Кроме того, в комиссию вошли представители федеральных органов исполнительной власти, органов власти субъектов Федерации, бизнес-сообщества, научных, образовательных и других организаций.ОбществоВласть
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