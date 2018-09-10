Медведев создал правительственную комиссию по модернизации экономики

Премьер-министр России Дмитрий Медведев создал правительственную комиссию по модернизации экономики и инновационному развитию России.

В число ее основных задачах входит определение основных направлений и механизмов модернизации экономики и инновационного развития, включая выработку мер государственной поддержки в этой сфере деятельности, говорится на сайте правительства РФ.

Возглавил комиссию премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Его заместителями стали вице-премьер Максим Акимов и помощник президента Андрей Белоусов. Замглавы аппарата правительства Алексей Уваров назначен ответственным секретарем комиссии. Также в ее состав вошел президент РТ Рустам Минниханов.

Кроме того, в комиссию вошли представители федеральных органов исполнительной власти, органов власти субъектов Федерации, бизнес-сообщества, научных, образовательных и других организаций.