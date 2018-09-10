Работникам Чистопольского хлебозавода выплатили часть долгов по зарплате после жалобы Путину

АО «Чистопольский хлебозавод» выплатило долг по зарплате на 6,3 млн рублей. Эти деньги получили 119 работников.

Как сообщается на сайте Министерства труда и социальной защиты Татарстана, выплата зарплаты работникам хлебозавода находится на особом контроле республиканской комиссии по вопросам повышения уровня жизни населения, труда, привлечения и использования иностранных работников.

Ранее сотрудники Чистопольского хлебозавода записали видеообращение на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным с жалобой на невыплату зарплаты. В связи с этим прокуратура начала проверку. Позже СК возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам Чистопольского хлебозавода. Подробнее об этом читайте в материале «Реального времени».