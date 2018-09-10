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Работникам Чистопольского хлебозавода выплатили часть долгов по зарплате после жалобы Путину

17:59, 10.09.2018
Работникам Чистопольского хлебозавода выплатили часть долгов по зарплате после жалобы Путину
Фото: chistopol.tatarstan.ru

АО «Чистопольский хлебозавод» выплатило долг по зарплате на 6,3 млн рублей. Эти деньги получили 119 работников.

Как сообщается на сайте Министерства труда и социальной защиты Татарстана, выплата зарплаты работникам хлебозавода находится на особом контроле республиканской комиссии по вопросам повышения уровня жизни населения, труда, привлечения и использования иностранных работников.

Ранее сотрудники Чистопольского хлебозавода записали видеообращение на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным с жалобой на невыплату зарплаты. В связи с этим прокуратура начала проверку. Позже СК возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам Чистопольского хлебозавода. Подробнее об этом читайте в материале «Реального времени».

Общество Татарстан
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