Прокуратура начала проверку Чистопольского хлебозавода, работники которого остались без зарплаты

Прокуратура начала проверку деятельности руководства Чистопольского хлебозавода, работники которого записали видеообращение на «прямую линию» с президентом России с жалобой на невыплату зарплаты. Об этом рассказал прокурор Чистополя Сергей Егоров.



По его словам, проверка должна установить, нет ли в деятельности руководства предприятия признаков преднамеренного банкротства. Кроме того правоохранительные органы устанавливают местонахождение нового директора хлебозавода, который является жителем Ульяновской области.



Егоров также уточнил, что примерно 180 работникам хлебозавода не выплачена зарплата за март и апрель. Общая сумма задолженности составляет около 5,3 миллиона рублей.

«Работники, конечно, положенное получат, все по обязательствам будет выплачено. Тут только вопрос времени», — цитирует прокурора Чистополя «РИА Новости».

Главной причиной проблем предприятия являются большие долги по кредитам. Они перешли от холдинговой компании «Ак Барс», куда ранее входило ОАО «Чистопольский хлебозавод». Сейчас у предприятия около 90 миллионов рублей долгов.



Ранее стало известно, что в отношении ОАО «Чистопольский хлебозавод» подан иск о банкротстве.