СК возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам Чистопольского хлебозавода

Следственными органами Следственного комитета Российской

Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по факту

невыплаты заработной платы работникам Чистопольского хлебозавода. Об этом «Ральному времени» сообщили в СУ СКР по Республике Татарстан.

По версии следствия, руководство предприятия, зная о наличии задолженности перед работниками, направляло деньги на иные нужды. В результате с марта по май 2018 года задолженность по заработной плате перед 206 работниками предприятия составила более 5,7 млн. рублей.

Сейчас устанавливается местонахождение руководителя хлебозавода. На предприятии проводятся обыски, изымается необходимая документация.

Также ведутся допросы потерпевших и иных работников предприятия. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сотрудники Чистопольского хлебозавода записали видеообращение на «прямую линию» с президентом России с жалобой на невыплату зарплаты. В связи с этим прокуратура начала проверку. Кроме того, в отношении ОАО «Чистопольский хлебозавод» подан иск о банкротстве.