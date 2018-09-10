МЧС предупредило жителей Татарстана о тумане 11 сентября

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение о тумане с 2 до 8 часов 11 сентября.

По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», ночью и утром 11 сентября местами по Республике Татарстан ожидается туман, сообщили в МЧС.



Добавим, что по информации Гидрометцентра РТ, ночью и утром 11—12 сентября местами по республике возможны заморозки на почве и в воздухе до -1°С.

Сегодня в Республике Татарстан ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха днем по республике составит от +15°С до +20°С.