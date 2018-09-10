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Сегодня в Татарстане ожидаются дождь, гроза и до +20

04:34, 10.09.2018
Сегодня в Татарстане ожидаются дождь, гроза и до +20

Сегодня, 10 сентября, в Республике Татарстан ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Утром в отдельных районах туман.

Ветер восточный, северо-восточный умеренный, при грозе кратковременные усиления до 18 м/с., говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура днем в Татарстане составит от +15°С до +20°С.

В Казани днем ожидается от +16°С до +18°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +15°С до +18°С.

Общество Татарстан
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