Сегодня в Татарстане ожидаются дождь, гроза и до +20

Сегодня, 10 сентября, в Республике Татарстан ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Утром в отдельных районах туман.

Ветер восточный, северо-восточный умеренный, при грозе кратковременные усиления до 18 м/с., говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура днем в Татарстане составит от +15°С до +20°С.

В Казани днем ожидается от +16°С до +18°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +15°С до +18°С.