Гидрометцентр Татарстана объявил штормовое предупреждение из-за заморозков

Гидрометцентр РТ объявил штормовое предупреждение из-за заморозков на территории республики.

В Татарстане ночью и утром 11—12 сентября местами ожидаются заморозки на почве и в воздухе до -1°С, сообщили в Управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

При этом дневные температуры будут в пределах нормальных значений — от +14 до +23°С.

Напомним, что сегодня в Республике Татарстан ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, северо-восточный умеренный, при грозе с кратковременными усилениями до 18 м/с. Температура воздуха днем по республике составит от +15°С до +20°С.