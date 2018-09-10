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ЦИК рекомендовал провести второй тур выборов в четырех регионах 23 сентября

11:50, 10.09.2018
ЦИК рекомендовал провести второй тур выборов в четырех регионах 23 сентября
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова рекомендовала провести второй тур в четырех регионах, где накануне не были выбраны губернаторы, в один день — 23 сентября.

«На данный момент говорим о четырех регионах, где состоится второй тур выборов. Рассчитываем и настоятельно рекомендуем, чтобы вторые туры в них прошли в один день — 23 сентября», — сказала Памфилова на брифинге в ЦИК.

Губернаторов не выбрали в Приморском и Хабаровском краях, Владимирской области и Хакасии. Все кандидаты набрали менее 50% голосов.

Напомним, губернаторами Самарской области стал Дмитрий Азаров, Нижегородской — Глеб Никитин, а мэром Москвы — Сергей Собянин.

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