ЦИК рекомендовал провести второй тур выборов в четырех регионах 23 сентября

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова рекомендовала провести второй тур в четырех регионах, где накануне не были выбраны губернаторы, в один день — 23 сентября.

«На данный момент говорим о четырех регионах, где состоится второй тур выборов. Рассчитываем и настоятельно рекомендуем, чтобы вторые туры в них прошли в один день — 23 сентября», — сказала Памфилова на брифинге в ЦИК.

Губернаторов не выбрали в Приморском и Хабаровском краях, Владимирской области и Хакасии. Все кандидаты набрали менее 50% голосов.

Напомним, губернаторами Самарской области стал Дмитрий Азаров, Нижегородской — Глеб Никитин, а мэром Москвы — Сергей Собянин.