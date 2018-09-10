Дмитрий Азаров набрал больше всех голосов на выборах губернатора Самарской области

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, по предварительным данным, набрал больше всех голосов на выборах.

Он победил со значительным отрывом — за него проголосовало 784,5 тыс. человек — 73,38%. За ним ближайший результат у Алексея Лескина с результатом в 9,78%. Далее Александр Степанов — 5,62%, Виталий Кирсанов — 3,87%, Галина Баранова — 2,57%, Михаил Маряхин — 2,41%. Данные опубликованы на сайте местного избиркома.

Кроме того, в области проходили довыборы депутатов Госдумы РФ. В них победил Александр Хинштейн, набравший 114,4 тыс. голосов.

Накануне сообщалось, что у Азарова при предварительных подсчетах было 77,54% голосов.