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Дмитрий Азаров набрал больше всех голосов на выборах губернатора Самарской области

05:46, 10.09.2018
Дмитрий Азаров набрал больше всех голосов на выборах губернатора Самарской области
Фото: kremlin.ru

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, по предварительным данным, набрал больше всех голосов на выборах.

Он победил со значительным отрывом — за него проголосовало 784,5 тыс. человек — 73,38%. За ним ближайший результат у Алексея Лескина с результатом в 9,78%. Далее Александр Степанов — 5,62%, Виталий Кирсанов — 3,87%, Галина Баранова — 2,57%, Михаил Маряхин — 2,41%. Данные опубликованы на сайте местного избиркома.

Кроме того, в области проходили довыборы депутатов Госдумы РФ. В них победил Александр Хинштейн, набравший 114,4 тыс. голосов.

Накануне сообщалось, что у Азарова при предварительных подсчетах было 77,54% голосов.

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