Собянин сообщил, что победил на выборах мэра Москвы

Действующий мэр Москвы Сергей Собянин объявил о своей победе на выборах градоначальника столицы.



«Избирательные участки закрыты. Идет подсчет голосов. Опубликованы данные exit poll. Спасибо за поддержку, друзья! Это наша общая победа! Следующие 5 лет будут очень важны для Москвы! Сегодняшняя победа дала нам уникальный шанс, чтобы сделать огромный шаг вперед», — говорится в обращении на сайте Собянина и его избирательного штаба.

Напомним, что на пост мэра Москвы также претендовали Вадим Кумин от КПРФ, Михаил Дегтярев от ЛДПР, Илья Свиридов от «Справедливой России» и представитель «Союза горожан» Михаил Балакин.