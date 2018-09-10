Новости общества

06:12 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Никитин победил в выборах губернатора Нижегородской области — за него отдали почти 67,9% голосов

05:16, 10.09.2018
Никитин победил в выборах губернатора Нижегородской области — за него отдали почти 67,9% голосов
Фото: kremlin.ru

В выборах губернатора Нижегородской области победил врио главы региона Глеб Никитин. За него, по предварительной информации, проголосовали 696,8 тыс. человек или 67,87% избирателей.

Следующий после него Владислав Егоров — 16,57%, Александр Курдюмов — 6,48%, Галина Клочкова — 4,32% и Александр Быков — 3,26%.

На довыборах депутатов в Госдуму РФ победил Дмитрий Сватковский за него отдали голос 76,2 тыс. человек.

Напомним, уже вчера стало известно, что Никитин лидирует со значительным отрывом на выборах губернатора Нижегородской области.

ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты