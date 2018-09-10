Никитин победил в выборах губернатора Нижегородской области — за него отдали почти 67,9% голосов
В выборах губернатора Нижегородской области победил врио главы региона Глеб Никитин. За него, по предварительной информации, проголосовали 696,8 тыс. человек или 67,87% избирателей.
Следующий после него Владислав Егоров — 16,57%, Александр Курдюмов — 6,48%, Галина Клочкова — 4,32% и Александр Быков — 3,26%.
На довыборах депутатов в Госдуму РФ победил Дмитрий Сватковский за него отдали голос 76,2 тыс. человек.
Напомним, уже вчера стало известно, что Никитин лидирует со значительным отрывом на выборах губернатора Нижегородской области.ОбществоВласть
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым