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Российский офшор создали на несуществующем острове

08:43, 10.09.2018
Российский офшор создали на несуществующем острове
Фото: ru.m.wikipedia.org / Vlaskin

Больше месяца назад президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании специальных административных районов (САР) — офшоров в России.

В Октябрьский первыми решили перевести деньги UC Rusal и En+ Holding. Тогда-то и выяснилось, что острова Октябрьский в Калининграде нет. Проблему также заметил замминистра финансов Илья Трунин, передают «Ведомости».

Несмотря на то, что острова как географического объекта пока не существует, сама территория есть и даже обладает историей — до 1945 года она называлась островом Ломзе в Кенигсберге. Сейчас на ней расположен стадион «Калининград».

Напомним, Минфин РФ планирует распространить территории с налоговыми льготами на всей территории России.

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