Дерипаска зарегистрирует компанию в российском офшоре

Совет директоров энергометаллургической группы En+ Олега Дерипаски, попавшей под санкции США, принципиально одобрил перевод 100%-ной «дочки» En+ Holding Limited из кипрской юрисдикции в Россию.



Смена юрисдикции позволит компании воспользоваться преимуществами нового законодательства, резиденты внутренних офшоров получают статус международных компаний, передают «Ведомости» со ссылкой на компанию.

Для них будут действовать налоговые преференции и отсутствовать валютный контроль, а информация о бенефициарах компаний из САР будет доступна только российским контролирующим органам и судам.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о специальных административных районах (САР) на островах Русский в Приморье и Октябрьский в Калининграде с особым налоговым и регуляторным режимом. Закон вступил в силу 6 августа.