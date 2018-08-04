Путин подписал закон о «российских офшорах»
Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о создании на территории РФ зон с льготными условиями для работы иностранных компаний. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Офшорные зоны появятся на острове Русский (Приморский край) и острове Октябрьский (Калининградская область). Речь идет о появлении на островах так называемых специальных административных районов.
Отмечается, что закон предусматривает «более гибкий правовой режим, в частности налогового и валютного регулирования».Ранее Путин подписал закон о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20%, а также новые тарифы социальных взносов. ОбществоВласть
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