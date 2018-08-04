Путин подписал закон о «российских офшорах»

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о создании на территории РФ зон с льготными условиями для работы иностранных компаний. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.



Офшорные зоны появятся на острове Русский (Приморский край) и острове Октябрьский (Калининградская область). Речь идет о появлении на островах так называемых специальных административных районов.

Отмечается, что закон предусматривает «более гибкий правовой режим, в частности налогового и валютного регулирования».