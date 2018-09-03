Минфин может расширить список льготных зон в России

Министерство финансов может распространить налоговые льготы для внутрироссийских офшоров на территорию всей страны. Об этом заявил глава налогового департамента Минфина Алексей Сазанов.

«Это не очень правильно — создавать преференциальные налоговые условия для двух налоговых юрисдикций. Поэтому те правила, которые есть в САР, рано или поздно необходимо распространить на всю территорию России», — цитирует его Reuters.

Отмечается, что пониженные ставки по дивидендам и доходам от продажи ценных бумаг в развитых странах применяются с более низких порогов — не с 50%, а с 10—15%.

«Поэтому возникает вопрос, почему у нас в стране только два субъекта вправе применять такие ставки», — добавил Сазанов.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о специальных административных районах (САР) на островах Русский в Приморье и Октябрьский в Калининграде с особым налоговым и регуляторным режимом. Закон вступил в силу 6 августа.