На поддержку спроса на автомобили в России в 2019 году выделят около 10 миллиардов рублей

Министерство промышленности и торговли России рассчитывает на выделение в следующем году около 10 млрд рублей в рамках госпрограмм поддержки спроса на автомобили.



«В следующем году это будет около 10 млрд рублей в базовых параметрах», — цитирует ТАСС министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

В целом объем поддержки всей автомобильной промышленности, включая промышленные субсидии [поддержка рабочих мест и другие меры], составит около 200 млрд рублей.

Отмечается, что в 2018 году спрос на автомобили поддерживался в объеме меньше 30 млрд рублей.

Ранее Мантуров заявил, что российским властям не следует принуждать к инвестированию компании металлургического и химического секторов.

