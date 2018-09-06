У пресс-службы «Казань Экспо» сменился руководитель

На этой неделе на пост начальник отдела пресс-службы «Казань Экспо» заступила Эльвира Муратова. Ранее она занимала должность главного специалиста по связям с общественностью Академии наук Республики Татарстан.

О переходе на новое место работы Муратова рассказала корреспонденту «Реального времени», но детали работы пока раскрывать не стала.

Напомним, в середине августа руководитель АИР РТ Талия Минуллина заявила о том, что «Казань Экспо» может испытывать проблемы с загрузкой.