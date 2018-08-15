Талия Минуллина усомнилась в окупаемости «Казань Экспо»

Выставочный центр «Казань Экспо», который строится для проведения WorldSkills Kazan 2019, после первенства может испытывать проблемы с загрузкой. Об этом сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.



«С новым выставочным центром мы получим и огромную проблему — как таким центром управлять», — цитирует ТАСС Минуллину.

Глава АИР добавила, что власти уже задумываются над событийным наполнением новой площадки.

«Надо сформировать пул ежегодных мероприятий, чтобы окупать этот объект», — пояснила она.

Напомним, что 45-й чемпионат WorldSkills пройдет в Казани с 22 по 27 августа 2019 года. Отмечается, что участники мирового чемпионата смогут приехать в Россию без виз на время подготовки и проведения первенства.