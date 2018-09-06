В Татарстане на 5% упала собираемость штрафов за ПДД

В Татарстане упала собираемость штрафов за нарушение правил дорожного движения. При этом республика занимает третье место по России по объему поступлений.



Лидерами по собираемости штрафов стали Москва и Санкт-Петербург, которые также снизили показатели собираемости: Москва — минус 17%, Санкт-Петербург — минус 14,4%.

По итогам первого полугодия собираемость упала на 5% — до 1,3 млрд рублей по сравнению с 1,56 млрд за аналогичный период в 2016 году и 1,37 млрд в 2017 году.

Отмечается, что всего за первое полугодие 2018 года в казну поступило 30,9 млрд рублей штрафов. Подробно о причинах снижения поступления штрафов в 2018 году — в материале «Реального времени».