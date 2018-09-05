Глава СКР по Татарстану может возглавить московский Следком — СМИ

Начальник Главного следственного управления Следственного комитета по Татарстану Павел Николаев стал основным претендентом на должность руководителя московского главка ведомства. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

«Предложение занять должность Николаеву сделали на прошлой неделе», — уточнил один из собеседников агентства. По его словам, назначение произойдет, скорее всего, в середине месяца — после 14 сентября ожидаются ключевые кадровые решения по силовым ведомствам.

Отмечается, что Николаев входит в ближний круг председателя СКР Александра Бастрыкина, рассказал источник, близкий к СКР.

«Это фигура очень сильная. Более сильная, чем (бывший руководитель ГСУ по Москве) Дрыманов. На Татарстан он был поставлен в 2007 году лично Бастрыкиным», — сказал он



Напомним, что предыдущий руководитель столичного главка СК Александр Дрыманов ушел в отставку в начала июня. Позже Лефортовский суд Москвы арестовал его до 12 сентября по подозрению в коррупции.