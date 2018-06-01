Глава СКР по Москве подал в отставку

Начальник Главного следственного управления Следственного комитета по Москве Александр Дрыманов подал в отставку.

Заявление об отставке было принято позавчера после беседы Дрыманова с руководством СКР», — пояснил источник РБК в Следственном комитете.



Другой источник, близкий к ведомству, отметил, что Дрыманов попросил о выходе на пенсию по выслуге лет. В случае его отставки исполняющим обязанности главы ГСУ может стать нынешний и. о. первого замначальника главка Андрей Стрижов.



В сентябре прошлого года СМИ сообщали, что Александра Дрыманова допросили в качестве свидетеля по уголовному делу о коррупции генералов СК. Одним из обвиняемых по делу проходил его заместитель Денис Никандров.