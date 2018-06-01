Новости общества

14:30 МСК
Новости раздела
Общество

Глава СКР по Москве подал в отставку

13:32, 01.06.2018
Глава СКР по Москве подал в отставку
Фото: скриншот видео youtube.com

Начальник Главного следственного управления Следственного комитета по Москве Александр Дрыманов подал в отставку.

Заявление об отставке было принято позавчера после беседы Дрыманова с руководством СКР», — пояснил источник РБК в Следственном комитете.

Другой источник, близкий к ведомству, отметил, что Дрыманов попросил о выходе на пенсию по выслуге лет. В случае его отставки исполняющим обязанности главы ГСУ может стать нынешний и. о. первого замначальника главка Андрей Стрижов.

В сентябре прошлого года СМИ сообщали, что Александра Дрыманова допросили в качестве свидетеля по уголовному делу о коррупции генералов СК. Одним из обвиняемых по делу проходил его заместитель Денис Никандров.

ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем