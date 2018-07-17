Суд арестовал экс-главу московского Следкома до 12 сентября

Лефортовский суд Москвы арестовал бывшего главу ГСК СК РФ по Москве Александра Дрыманова, подозреваемого в получении взяток.

«Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить и избрать в отношении Дрыманова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц и 27 дней, то есть до 12 сентября», — цитирует решение суда ТАСС.



Напомним, Дрыманову сегодня предъявили обвинение по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Мужчина не признал вину и заявил, что возбужденное против него уголовное дело — оговор.