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Суд арестовал экс-главу московского Следкома до 12 сентября

22:23, 17.07.2018
Суд арестовал экс-главу московского Следкома до 12 сентября
Фото: pixabay.com

Лефортовский суд Москвы арестовал бывшего главу ГСК СК РФ по Москве Александра Дрыманова, подозреваемого в получении взяток.

«Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить и избрать в отношении Дрыманова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц и 27 дней, то есть до 12 сентября», — цитирует решение суда ТАСС.

Напомним, Дрыманову сегодня предъявили обвинение по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Мужчина не признал вину и заявил, что возбужденное против него уголовное дело — оговор.

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