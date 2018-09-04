На футболках украинской сборной по футболу появился лозунг «Слава Украине!»

На Украине представили новый дизайн формы футбольной сборной страны, на всех вариантах присутствует лозунг «Слава Украине!».

«Кроме традиционных желтых и синих цветов, появился и третий комплект — белый. Причем на обратной стороне всех футболок лозунг «Слава Украине!», — говорится в сообщении Федерации футбола страны.



Ранее президент Украины Петр Порошенко поручил законодательно закрепить воинское приветствие «Слава Украине!» и «Героям слава!» вместо «Здравствуйте, товарищи!» и «Здравия желаю (желаем)!».

Напомним, что хорваты Огнен Вукоевич и Домагой Вида после победы команды в матче 1/4 финала ЧМ против России записали видеоролик. В нем футболисты кричали «Слава Украине!» и «Это для Украины и «Динамо». Вида отделался предупреждением, а Вукоевич был оштрафован на 15 тысяч долларов.