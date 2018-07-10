ФИФА оштрафовала помощника тренера сборной Хорватии на 15 тысяч долларов

Дисциплинарный комитет ФИФА оштрафовал помощника тренера сборной Хорватии Огнена Вукоевича на 15 тысяч швейцарских франков (1 франк примерно равен $1) за размещение в интернете видео с заявлением после матча с Россией, что это «победа для Украины».

«Дисциплинарный комитет ФИФА оштрафовал Вукоевича на 15 000 швейцарских франков и вынес предупреждение за „неспортивное поведение“ — публикацию видео, в котором он заявил: „Это победа для киевского “Динамо» и для Украины" после победы Хорватии над Россией", — передает «Интерфакс» со ссылкой на ФИФА.

Отмечается, что дисциплинарный комитет ФИФА принял во внимание своевременные извинения футболистов и отстранение Федерацией футбола Хорватии помощника тренера Вукоевича от работы со сборной.

Напомним, ранее Огнен Вукоевич и Домагой Вида после победы команды в матче 1/4 финала ЧМ против России записали видеоролик. В нем футболисты кричали «Слава Украине!» и «Это для Украины и «Динамо».