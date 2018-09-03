Утечка на теплосети оставила без горячей воды более 100 домов в центре Перми

В Перми из-за прорыва на сетях теплоснабжения произошло отключение горячей воды в 109 жилых домах в Ленинском районе.

Коммунальная авария случилась 3 сентября на перекрестке улиц Пермской и Газеты Звезда. В ходе планового осмотра теплосетей был обнаружен дефект запорной арматуры в тепловой камере. В результате произошла утечка теплоносителя с выходом горячей воды, рассказали в городской мэрии.

Всего было отключено 117 объектов, в том числе 109 жилых домов. На данный момент на месте аварии работают ремонтные бригады. Предварительно, подача горячей воды будет возобновлена 4 сентября.

Напомним, ранее глава Перми предложил разрешить ночные дорожные работы.