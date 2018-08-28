Глава Перми предложил разрешить ночные дорожные работы

Глава Перми Дмитрий Самойлов предложил отменить штрафы за проведение дорожных работ в ночное время. Соответствующие поправки он внес в краевой парламент в рамках регионального закона «Об административных правонарушениях».

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, ремонт и реконструкцию дорог, «чтобы не ограничивать или не закрывать движение на улицах днем, целесообразно проводить в ночное время».

Планируется, что законопроект будет рассмотрен на сентябрьском пленарном заседании Заксобрания, пишет «Коммерсант».

На данный момент «закон о тишине» предполагает штрафы за нарушение покоя пермяков в ночное время — 2-3 тысячи рублей для граждан, от 20-30 тысяч рублей для должностных лиц и 30-50 тысяч рублей для юридических лиц.

Напомним, в Перми шестиполосный выезд по улице Героев Хасана откроют 1 ноября.