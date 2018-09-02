Минниханов поздравил работников нефтегазовой отрасли с профессиональным праздником

Президент Республики Татарстан и председатель Совета директоров ПАО «Татнефть» Рустам Минниханов поздравил работников и ветеранов нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником.

«Нефть и газ — величайшее богатство нашей страны. Ваш самоотверженный труд, высочайший профессионализм и ответственность являются основой отечественной экономики, служат гарантом благосостояния и достойного будущего граждан нашей страны», — заявил Минниханов.

Он также напомнил, что в этом году Татарстан отмечает 75-летие начала промышленной разработки нефтяных месторождений в республике.



«Выражаю работникам, ветеранам труда нефтяной и газовой промышленности слова благодарности за вклад в развитие Республики Татарстан, Российской Федерации и желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия» — заключил Минниханов.



Президент России Владимир Путин также поздравил с профессиональным праздником работников и ветеранов нефтяной и газовой промышленности.

Напомним, что сегодня Минниханов посетил Альметьевск, где поучаствовал в открытии перед офисом «Татнефти» скульптуры бурятского художника Даши Намдакова «Каракуз».