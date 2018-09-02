Новости общества

11:17 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минниханов опубликовал фотографию скульптуры «Каракуз» Даши Намдакова

09:29, 02.09.2018
Минниханов опубликовал фотографию скульптуры «Каракуз» Даши Намдакова
Фото: скриншот instagram.com

Перед офисом «Татнефти» в Альметьевске ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности и Дню города установили скульптуру бурятского художника Даши Намдакова «Каракуз». Ее фотографию в своем аккаунте в Instagram опубликовал президент РТ Рустам Минниханов.

Возле скульптуры Минниханов стоит вместе с гендиректором «Татнефти» Наилем Магановым, главой Альметьевского района Айратом Хайруллиным и автором скульптуры — Даши Намдаковым.

Ранее Намдаков рассказал, что лепил фигуру в Великобритании и Италии. Высота «Каракуз» составляет 7 метров.

Также Намдаков сообщил, что в Казани установят скульптуру «Хранительница».

ОбществоКультура Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты