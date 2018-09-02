Минниханов опубликовал фотографию скульптуры «Каракуз» Даши Намдакова

Перед офисом «Татнефти» в Альметьевске ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности и Дню города установили скульптуру бурятского художника Даши Намдакова «Каракуз». Ее фотографию в своем аккаунте в Instagram опубликовал президент РТ Рустам Минниханов.

Возле скульптуры Минниханов стоит вместе с гендиректором «Татнефти» Наилем Магановым, главой Альметьевского района Айратом Хайруллиным и автором скульптуры — Даши Намдаковым.

Ранее Намдаков рассказал, что лепил фигуру в Великобритании и Италии. Высота «Каракуз» составляет 7 метров.



Также Намдаков сообщил, что в Казани установят скульптуру «Хранительница».