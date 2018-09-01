Самой распространенной маркой автомобилей в РФ стала Lada

По состоянию на 1 июля 2018 года Lada является самой распространенной маркой легковых автомобилей в России. На долю бренда приходится 32% всех машин, или 13,88 млн единиц авто.

Второе место, как сообщает «Автостат», заняла Toyota с показателем в 3,82 млн легковушек. Тройку замыкает Nissan (2,05 млн).

В топ-10 также вошли Hyundai (1,95 млн), KIA (1,78 млн), Renault (1,72 млн), Chevrolet (1,64 млн), Volkswagen (1,56 млн), Ford (1,37 млн) и Mitsubishi (1,16 млн).



Всего в России по состоянию на 1 июля числятся почти 43 млн легковых машин.



Ранее АвтоВАЗ запустил производство новой Lada Granta в середине августа. Автомобиль отличается от прежней модели новой передней частью кузова. Продавать авто начнут с 1 сентября, начальная цена — 420 тыс. рублей.