АвтоВАЗ запустил производство новой Lada Granta

АвтоВАЗ накануне объявил о начале производства в Тольятти нового семейства LADA Granta. Об этом сообщили в пресс-службе автогиганта.

Новое семейство будет выпускаться в четырех типах кузова: седан, хетчбэк, лифтбэк и универсал.

Отличительной чертой автомобилей станет новая передняя частью кузова, где передние фары на темной глянцевой подложке вписаны в верхнюю часть радиаторной решетки. ''ИКС-графика'' визуально выделена хромированными вставками в форме бумерангов.

Технические характеристики автомобилей и их стоимость не раскрываются.

В пресс-службе также уточнили, что премьерный показ автомобилей состоится в конце августа 2018 года на Московском Международном Автосалоне.

Напомним, что АвтоВАЗпоказал обновленную Lada Granta в середине прошлого месяца.