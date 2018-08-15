АвтоВАЗ запустил производство новой Lada Granta
АвтоВАЗ накануне объявил о начале производства в Тольятти нового семейства LADA Granta. Об этом сообщили в пресс-службе автогиганта.
Новое семейство будет выпускаться в четырех типах кузова: седан, хетчбэк, лифтбэк и универсал.
Отличительной чертой автомобилей станет новая передняя частью кузова, где передние фары на темной глянцевой подложке вписаны в верхнюю часть радиаторной решетки. ''ИКС-графика'' визуально выделена хромированными вставками в форме бумерангов.
Технические характеристики автомобилей и их стоимость не раскрываются.
В пресс-службе также уточнили, что премьерный показ автомобилей состоится в конце августа 2018 года на Московском Международном Автосалоне.
Напомним, что АвтоВАЗпоказал обновленную Lada Granta в середине прошлого месяца.ПромышленностьМашиностроение
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