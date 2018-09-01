В Дзержинске объявили трёхдневный траур по погибшим при взрыве на заводе Свердлова

В Дзержинске объявили трехдневный траур по погибшим при взрыве на заводе имени Свердлова.

«Глава администрации Дзержинска Виктор Нестеров сегодня, 31 августа, объявил трехдневный траур по погибшим в результате взрыва на заводе имени Свердлова. С 1 по 3 сентября в городе будут приспущены флаги на административных зданиях, а также отменены праздничные мероприятия», — приводит ТАСС сообщение администрации города.

Ранее сообщалось, что в результате хлопка на оборонном заводе имени Свердлова в Дзержинске Нижегородской области погибли три человека. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности по факту взрыва на заводе.



