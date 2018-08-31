Три человека погибли в результате хлопка на оборонном заводе под Нижним Новгородом — СМИ
В результате хлопка на оборонном заводе имени Свердлова в Нижегородской области погибли три человека. Об этом «Пятому каналу» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
После инцидента на территории предприятия начался сильный пожар на площади 100 кв. метров, работают спасатели. На данный момент все подробности происшествия выясняются. Ранее «Интерфакс» сообщал о двух погибших на заводе и троих пострадавших.
Напомним, ранее в Перми при взрыве топливного бака локомотива погиб газосварщик.Происшествия
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