Три человека погибли в результате хлопка на оборонном заводе под Нижним Новгородом — СМИ

В результате хлопка на оборонном заводе имени Свердлова в Нижегородской области погибли три человека. Об этом «Пятому каналу» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

После инцидента на территории предприятия начался сильный пожар на площади 100 кв. метров, работают спасатели. На данный момент все подробности происшествия выясняются. Ранее «Интерфакс» сообщал о двух погибших на заводе и троих пострадавших.

Напомним, ранее в Перми при взрыве топливного бака локомотива погиб газосварщик.