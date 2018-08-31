«Саратовские авиалинии» подали в суд на «Россию»

АО «Саратовские авиалинии» подали иск против авиакомпании — «Россия» (входит в группу «Аэрофлот»), у которой арендовала самолеты Ан-148.



Два исковых заявления поданы в Арбитражный суд 28 и 29 августа, следует из картотеки арбитражных дел. В качестве третьего лица привлечено ОАО «Ильюшин Финанс Ко» (ИФК).

Ранее сообщалось, что 31 мая, еще до обнародования заключения МАК по поводу авиакатастрофы, произошедшей 11 февраля с самолетом авиакомпании в Подмосковье, ей запретили заниматься деятельностью перевозчика. С тех пор из СА уволилось несколько сотен сотрудников, компания вернула деньги за билеты тысячам пассажиров (и тысячи людей их еще ожидают). Подробно — в материале «Реального времени».