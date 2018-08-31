В праздновании Дня Татарстана приняли участие 260 тысяч человек

В праздновании Дня города в Казани и Дня республики приняли участие 260 тыс. жителей и гостей Татарстана. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Отмечается, что мероприятия прошли на 63 площадках в 32 районах республики. Нарушений общественного порядка не допущено, добавили в МВД.

За порядок на мероприятиях отвечали более 2000 тысяч сотрудников полиции, а также курсанты КЮИ МВД РФ, сотрудники частных охранных организаций и др.

Напомним, что 30 августа в Международном конноспортивном комплексе «Казань» прошли скачки, приуроченные к празднованию Дня Республики Татарстан и города Казани. Подробнее — в фоторепортаже «Реального времени».