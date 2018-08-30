Хроника 30 августа: конноспортивный праздник в МКСК «Казань»

Сегодня в Международном конноспортивном комплексе «Казань» проходят скачки, приуроченные к празднованию Дня Республики Татарстан и города Казани. В программе 16 стартов: скачки на приз Президента Республики Татарстан, международные – Wathba Stallions Cup и Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan Cup, а также на призы Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ, Федерации коневодства и конного спорта РТ, АО «Татспиртпром», ПАО «Татнефть» и др. Общий призовой фонд - около 7,3 млн. рублей.