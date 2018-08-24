Обязательного вовлечения компаний в реализацию майского указа не будет — Белоусов

Обязательного вовлечения компаний в реализацию майского указа не будет. Об этом сообщил помощник президента РФ Андрей Белоусов по итогам встречи с бизнесом.

«Вопрос, как обеспечить финансирование этих направлений (майского указа), ключевой. Делать это с помощью налогов в условиях, когда компании сами готовы идти в эту повестку, конечно, неправильно. Если компании готовы, то нужно создать условия, чтобы они туда шли», — сказал он.

По его словам, для решения вопроса будет создана рабочая группа. До середины октября она определит финансовые модели участия бизнеса в реализации общественно важных проектов. В ноябре группа выявит основные направления вовлечения бизнеса в государственную повестку.

Белоусов на встрече предложил часть выручки компаний от курсовых разниц, за год составившей 700 млрд рублей, направить на реализацию госповестки. По его данным, вложения могут составить 200-300 млрд рублей, пишет ТАСС.

Напомним, помощник президента РФ Андрей Белоусов предложил Путину изъять 513,7 млрд рублей сверхдоходов у металлургов для выполнения майских указов. Ранее против инициативы выступили три министерства. Идею не поддержали Минэкономразвития, Минприроды и Минпромторг. Также выступил против и Минфин РФ.