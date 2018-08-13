Украина планирует создать свой «список Магнитского»

Украинский Минюст планирует предложить ввести дополнительные персональные санкции против руководства России из-за ситуации с осужденными в России украинцами.



«Мы будем обращаться к нашим международным партнерам с предложением формировать отдельный санкционный список, аналог «списка Магнитского», — цитирует «Коммерсант» главу Минюста Павла Петренко.

Напомним, что в конце 2017 года США ввели санкции по «глобальному закону Магнитского», в том числе против Артема Чайки, сына генпрокурора РФ Юрия Чайки. Всего в список вошли 13 человек по всему миру, а также еще 39 физлиц и компаний, связанных с ними. Ранее депутаты парламента Великобритании приняли «поправку Магнитского», которая предусматривает введение санкций за грубые нарушения прав человека.