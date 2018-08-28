Минниханов отметил большой потенциал беспилотного такси

Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил большой потенциал беспилотного такси, которое сегодня было запущено в Иннополисе.

«Я уверен, что в ближайшие несколько лет это будет обычное явление. В сфере развития беспилотного транспорта работает и компания «КАМАЗ». Сегодня эти технологии доступны каждому из вас. Убежден, что беспилотный автомобиль более надежен. Я профессионально могу ездить на автомобиле и могу оценить. Система работает очень плавно. Как осуществляется поворот, торможение — очень комфортно и надежно», — цитирует Минниханова его пресс-служба.

Напомним, в Сети появилось видео с поездкой на беспилотном такси в Иннополисе. Город стал тестовой площадкой для передвижения автомобиля.