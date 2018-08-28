В Иннополисе запустили первое в Европе беспилотное такси

Сегодня «Яндекс» и правительство Татарстана подписали соглашение о развитии в республике беспилотного транспорта, которое предусматривает создание в Иннополисе тестовой зоны для передвижения автомобиля.

Свои подписи в документе поставили министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов и генеральный директор компании «Яндекс» в России Елена Бунина.

В тестовой зоне Иннополиса открылись пять точек посадки и высадки пассажиров. Они расположены рядом с университетом, стадионом, медицинским центром, жилым кварталом «Зион» и административно-деловым центром имени Попова. Беспилотный автомобиль «Яндекса» будет работать в городе каждый день, передает корреспондент «Реального времени».

Таким образом, Иннполис стал первым в Европе городом, где жители могут воспользоваться беспилотником для ежедневных поездок.

Напомним, что в июле президент РТ Рустам Минниханов лично протестировал новый беспилотный автомобиль «Яндекс».